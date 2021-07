Ladrões em fuga atropelam e deixam pedestre em estado grave em Osasco

Uma mulher ficou em estado grave após ser atropelada por ladrões em fuga após roubarem um carro na região do Jardim Padroeira, em Osasco, no sábado (3). Um dos criminosos foi preso, por policiais militares do 5º BAEP.

De acordo com a polícia, três assaltantes roubaram um Nissan Versa 2016. Com a chegada da PM, os criminosos iniciaram fuga pela contramão, na qual atropelaram uma pedestre, que foi socorrida em estado grave. Até que os bandidos bateram o carro na parede de um bar e continuaram fuga à pé, por meio da Comunidade Raio de Luz, onde um dos assaltantes foi preso.

O dono do carro reconheceu o criminoso detido e afirmou que, durante o assalto, ele o agrediu. A ocorrência foi registrada no 5º DP de Osasco como roubo de veículo e lesão corporal.

