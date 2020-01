Ladrões roubam cachorros de raça em Osasco

Cães de raça também estão na mira da bandidagem. Na semana passada, quatro ladrões armados, de moto, roubaram dois cães da raça yorkshire terrier, em Osasco.

Os animais estavam no carro junto ao proprietário de um hotel para cães, quando o veículo foi cercado pelos bandidos que levaram os animais, na região da Vila Ayrosa, em Osasco. Os criminosos também roubaram celulares, carteira e outros pertences do dono do carro.

As famílias procuram pelos cães roubados. Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro dos animais ou à captura dos assaltantes, pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido.

A ocorrência foi registrada no 5º DP. (Com informações do portal R7)