Ladrões roubam R$ 500 mil em celulares em shopping de Barueri

Na última quinta-feira, 7, assaltantes roubaram cerca de 200 celulares da Casas Bahia do Parque Shopping Barueri. O valor total estimado dos produtos chega a chega a R$ 500 mil.

Dois homens entraram na loja se passando por clientes, chegaram até o estoque, e lá renderam um funcionário, ameaçando-o com uma arma de fogo, e pegaram as chaves do setor, segundo informações do portal Barueri na Rede.

Em seguida, junto a outros três comparsas, descarregaram a carga em um Fox vermelho e fugiram. O veículo, que havia sido roubado, foi abandonado em uma rua próxima ao shopping.

Imagens de câmeras de vigilância mostram que eles descarregaram os celulares roubados em outros dois veículos e fugiram.

A polícia investiga o caso.