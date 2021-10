Ladrões são flagrados pela GCM em assalto a motorista de app em Osasco

Na tarde deste domingo (17), dois ladrões foram surpreendidos por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco e presos ao roubarem um motorista de aplicativo na esquina das ruas César Ladeira e Piracicaba, no Jardim Veloso, em Osasco.

Os GCM faziam patrulhamento pela região quando flagraram a ação dos dois criminosos, em uma moto. Eles fingiam estar armados para ameaçar a vítima.

Com os assaltantes, os guardas de Osasco encontraram um celular roubado. O verdadeiro proprietário foi acionado e reconheceu os criminosos na delegacia. Ele afirmou que os bandidos o haviam roubado horas antes, no mesmo dia, fizeram transferências de sua conta via PIX usando o aplicativo bancário instalado no celular. A ocorrência foi registrada na Delegacia Seccional.

