Ladrões são presos após furto de roda e pneu no Jardim Santo Antônio, em Osasco

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão, realizou, no dia 23 de maio, na rua Jaú, Jardim Santo Antônio, Osasco, a prisão de dois indivíduos por furto de uma roda e pneu de um veículo estacionado na área.

Durante patrulhamento a equipe de policiais deparou com dois indivíduos em atitude suspeita transitando pela via com uma roda e pneu. Foi efetuada a abordagem e, após serem indagados, os suspeitos confessaram que haviam furtado os objetos de um Escort estacionado próximo do local.

A ocorrência foi registrada no 5º DP.