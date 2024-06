Largo da Matriz de Cotia se torna cenário para gravação de videoclipe

O Duo Migrassom, formado pelos músicos Daniele Garcia e Glauber Lyra, trabalha na produção do videoclipe de sua canção “Movimento”. As imagens foram gravadas na cidade de Cotia, no Largo da Matriz.

O clipe é produzido por meio da Lei Paulo Gustavo de Audiovisual de 2024, e conta com o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia. Segundo o duo, a escolha dos locais visa destacar a beleza e o patrimônio cultural da região, alinhando-se à mensagem inspiradora da canção.

Os compositores e produtores Daniele Garcia e Glauber Lyra afirmam que o conceito central do videoclipe de “Movimento” é “trazer a ideia de que, mesmo diante de dificuldades individuais, todos possam chegar ao mesmo lugar e vencer seus próprios desafios pessoais”.

A canção, com sua rica mistura de Música Popular Brasileira e influências culturais diversas, como o baião com a música árabe, ressoa com a poética busca por superação e identificação. Ainda como homenagem à cultura cigana, as bailarinas enriquecem o espetáculo de cor e luz em frente à Matriz.

O videoclipe de “Movimento” visa ampliar o alcance do Duo Migrassom, levando sua música e mensagem a um público ainda maior, tanto no Brasil quanto internacionalmente, voltando exponencial foco à beleza da cultura cotiense.

O lançamento será neste mês de junho no canal oficial do Migrassom no Youtube @Migrassom.