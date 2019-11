Lateral do Palmeiras, osasquense campeão mundial sub-17 com a seleção é recebido por Rogério Lins

O lateral-direito do Palmeiras Gustavo Garcia visitou o prefeito de Osasco, Rogério Lins, na última sexta-feira (21), em seu gabinete, no Paço Municipal, e recebeu placa de homenagem pela recente conquista do Campeonato Mundial sub-17 com a Seleção Brasileira de Futebol, diante do México. Familiares do atleta também participaram do encontro.

O jogador mora no Portal D’Oeste, na zona Norte da cidade, e começou a jogar aos 8 anos, no Grêmio Osasco. Aos 11 anos, foi aprovado em peneira realizada pela Portuguesa de Desportos e ficou um ano no clube do Canindé. Ele está no Palmeiras desde os 12 e tem contrato com o alviverde até o final de 2021.

O lateral passou a integrar o seleto grupo de jogadores osasquenses que se destacaram recentemente no futebol, junto ao atacante Antony (São Paulo) e ao goleiro Ederson (Manchester City e Seleção Brasileira). “É um orgulho estar nesse grupo de jogadores e poder representar minha cidade e meu país onde eu estiver”, disse.

Além de campeão mundial pela seleção sub-17, o osasquense recentemente foi vice-campeão Paulista pelo Palmeiras.

Ciente de que nem todos os garotos acabam vingando no futebol, o lateral disse que pretende seguir nos estudos e fazer faculdade de Educação Física. “É importante manter os estudos. Estou conciliando a rotina de treinos e jogos com a escola. Quando não posso ir, os professores me passam trabalhos para compensar as faltas”, comentou o atleta, que está no terceiro ano do ensino na Escola Estadual Neuza de Oliveira Previde, no Jardim Baronesa.

“Orgulho para a família e para a cidade”

Rogério Lins parabenizou o atleta pelas conquistas. “Aproveite esse momento. Você já é um orgulho para sua família e agora para toda a cidade também. Siga sempre o conselho dos seus pais”.

Gustavo Garcia tem como ídolos Cafú e Daniel Alves e está na seleção desde os 15 anos. Pelo Palmeiras foi vice-campeão mundial sub-15, campeão da Copa Nike (sub-15), campeão mundial de clubes (sub-17), campeão da Copa Brasil/Japão (2017), tricampeão paulista (2016/2017/2018) e campeão da Copa do Brasil deste ano (em outubro).

A seleção sub-17 já havia conquistado o mundial em outras três oportunidades (1997, 1999 e 2003).