Latino diz que perdeu R$ 30 milhões em apostas de corridas de cavalo: “Fiquei na merd*”

Latino revelou ter sido viciado em corridas de cavalo e que já chegou a perder R$ 30 milhões em apostas. Em entrevista ao canal Inteligência Ltda., no YouTube, o artista disse que chegou a cancelar shows e compromissos para que pudesse apostar mais vezes.

publicidade

“Era muito jovem, não tinha a cabeça que eu tenho hoje e me viciei em corrida de cavalos. Perdi tudo. Por baixo, perdi uns R$ 30 milhões. Apostas altas. Quebrei, fui ao zero, fiquei devendo a muita gente e não tinha condições de pagar. Fiquei muito na merd*”, declarou Latino.

Para sustentar o vício, na década de 1990, Latino disse que pegava dinheiro emprestado com amigos e até agiota, mas não tinha condições de pagar. “Fiquei devendo agiota e lembro que os caras queriam me matar, caso eu não pagasse. Então eu fiquei muito fora da curva”, revelou.

publicidade

Sem conseguir se livrar do vício, o cantor desenvolveu depressão e síndrome do pânico. Ele contou ainda que precisou vender todos os bens que havia conquistado em sua carreira para quitar as dívidas. Já nos anos 2000, Latino decidiu lançar um álbum com seus maiores sucessos, como “Festa no Apê”, e começou a se reerguer: “O difícil não é fazer sucesso, mas é voltar para o topo novamente”, comentou.

publicidade

“VACINA DA GERAÇÃO Z TÁ NO GRAU, MAMI”// Maisa é vacinada em Santana de Parnaíba e comemora