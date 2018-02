Latino pode ser preso por dívida de pensão alimentícia que chega a mais de 60 mil reais

O cantor Latino pode ser preso por uma dívida de pensão alimentícia que chega a mais de R$ 60 mil reais para a filha de nove anos com, segundo o site do G1. A criança é filha do cantor com Neusimar Cosendei, que vive em Manhuaçu, na região da Zona da Mata de Minas Gerais.

Publicidade

De acordo com o advogado Neusimar, Fauze Gazel Junior, a 1ª Vara Cível da cidade determinou a prisão de Latino por não pagar o benefício. “Ele foi condenado em primeira instância por causa da dívida que se arrasta por anos”, diz Gazel.

Segundo a mãe da menina, os pagamentos que Latino efetuou eram irregulares. “Às vezes chegava R$ 2,5 mil em um mês. Em outro mês chegava R$ 500. Tinha mês que não vinha nada. Nos últimos cinco meses, ele não pagou nenhum centavo”, conta ao G1.

A 1ª Vara Cível de Manhuaçu não deu detalhes sobre o processo porque ele corre em segredo de Justiça. Ainda cabe recurso da sentença.

O advogado do cantor, José Marcos Gomes Junior, não quis comentar o caso e a assessoria do cantor disse que ele não quer comentar sobre o assunto.