Le Vita Volley é a campeã da 3ª Copa LGBTQIA+ em Osasco

A equipe do Le Vita Volley foi a vencedora da terceira edição da Copa LGBTQIA+, realizada no último fim de semana, dias 13 e 14, em Osasco. Em segundo lugar ficou o time FDP e o Vitra Voley terminou em terceiro.

O evento foi realizado no Ginásio José Liberatti, em Presidente Altino, com a participação de 12 equipes. Participaram da abertura oficial o presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos, a vereadora Juliana da Ativoz, e membros do grupo Mães da Resistência.

O evento contou com presença da banda sinfônica UniSant’Anna e da Secretaria de Saúde, que realizou testes e vacinação contra a covid-19, HPV, sífilis e influenza.

