Legislativo osasquense homenageia mulheres que se destacaram em 2021

Foi realizada na noite de terça-feira (8) a entrega do Prêmio Mulher de Destaque 2022, no Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco, e reuniu mulheres que se destacaram profissionalmente e que prestaram relevantes trabalhos nas áreas social, racial e política no ano de 2021.

publicidade

A solenidade deveria ter acontecido no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, conforme previsto no Decreto Legislativo que instituiu a honraria. Mas a festa foi adiada por causa de uma série de eventos que impediam a participação da maioria das homenageadas escolhidas pelos vereadores no início do ano.

A Mesa dos Trabalhos do evento foi formada pelas vereadoras da Casa e, também pela vice-prefeita de Osasco, Ana Maria Rossi, que representou a vereadora Ana Paula Rossi (PL), afastada por motivos médicos. “Tenho muito orgulho de compor essa Mesa com mulheres espetaculares e representar a vereadora — e minha filha —, Ana Paula”, declarou a vice-prefeita, ao entregar o prêmio a Noêmia Tenória da Silva Martins, a primeira homenageada da noite.

publicidade

A vereadora Cristiane Celegato (Republicanos) presidiu a solenidade e foi secretariada pela vereadora Elsa Oliveira (Podemos). Completaram a formação da Mesa as vereadoras Lúcia da Saúde (Podemos) e Juliana da Ativoz (PSOL). Os vereadores Délbio Teruel (União Brasil), Josias da Juco (PSD), Julião (PSB), Michel Figueredo (Patriota), Pelé da Cândida (MDB) e o assessor Ednei Alves Martins (representando o vereador e deputado estadual eleito Rogério Santos) prestigiaram a premiação e também entregaram honrarias.

Quatorze mulheres foram homenageadas: Deise Moraes de Oliveira Moreira, Érika Nascimento Galdino, Elisângela do Nascimento Vieira, Luciana Cobo Fogaça da Silva, Dra. Rosana Rossato, Mylene Gonçalves da Silva, Noêmia Tenória da Silva Martins, Sônia Guajajara, Vera Aparecida Silveira de Camargo, Fernanda Firmino de Moraes, Elizete Kimie Kiyota, Maria Elizabete da Silva Monteiro, Terezinha Maria dos Santos e Vera Cruz.

publicidade

À exceção de Vera Cruz, Deise Moraes e Sônia Guajajara (que está na 27ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas, a COP 27), as demais mulheres receberam flores e uma placa comemorativa, além de terem suas histórias contadas pelos parlamentares.