“LEGO Ninjago” é atração para as férias da criançada no Shopping União de Osasco

Quem nunca brincou com aquelas peças coloridas de montar na infância? Os personagens da LEGO Ninjago invadiram o Shopping União de Osasco. Gratuita e voltada para crianças de 18 meses a 12 anos, a atração especial de férias estará no Shopping até 2 de fevereiro.

Os apaixonados por LEGO e games podem conferir um espaço com brincadeiras, jogos superdivertidos e muita aventura. A atração conta com mesas LEGO System para os maiores de 4 anos dar asas à imaginação e criarem a cidade LEGO Ninjago. As criações ficarão expostas para o público conferir.

Já para os pequenos de 18 meses a 3 anos, haverá uma mesa recheada de LEGO duplo, composta de peças maiores e cantos arredondados de fácil encaixe, ideal para essa turminha. As crianças menores de 3 anos deverão estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos.

A proposta é estimular a criatividade, coordenação motora e, para as crianças de até 3 anos, promover também a integração entre pais e filhos, já que os papais devem acompanhá-las na brincadeira. Todas as atividades serão acompanhadas por monitores treinados, com duração de 25 minutos.

Serviço:

“As Aventuras LEGO NINJAGO” – Shopping União de Osasco

Data: até 02/02

Horário: das 14h às 20h.

Local: Piso Voegeli, próximo aos elevadores.

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara – Osasco

Entrada gratuita por ordem de chegada