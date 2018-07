Leilão da Caixa reúne imóveis com preços menores na região

Um leilão nesta quinta-feira, 12, promovido pela Zukerman Leilões, reúne 274 imóveis da Caixa com preços até 78% menores que os de mercado. Há apartamentos, casas e terrenos, ocupados e desocupados, em diversas cidades, entre elas Osasco, Barueri, Carapicuíba e Cotia.

É possível enviar lances pela internet, no site da Zukerman. Entre as oportunidades estão um apartamento de 67 metros quadrados no Jardim Tupanci, em Barueri, por R$ 249,1 mil, um apartamento de 43 metros quadrados na Vila da Oportunidade, em Carapicuíba, por R$ 130,8 mil, e um apartamento de 50 metros quadrados no Jardim Conceição, em Osasco, por R$ 158,5 mil.