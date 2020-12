Leilão de imóveis da Caixa tem sobrado de 84 m² em Cotia a partir de R$ 172 mil

A Sato Leilões realiza nesta sexta-feira (11), às 13h, o leilão de imóveis recuperados pela Caixa Econômica Federal. O evento contará com casas e apartamentos com valores abaixo da avaliação de mercado, localizados em diversas regiões do estado de São Paulo.

Entre os lotes mais procurados pelos consumidores, estão o 03, com residência de 62,5 m², com lances a partir de R$ 219.939,19, e o 06, que oferece sobrado de 84 m², com lance inicial a partir de R$ 172.708,35. Ambos ficam situados na cidade de Cotia. Em Barueri, um apartamento de 84 m² tem lote inicial de R$ 239.941,90.

Para quem busca por apartamentos, é possível comprar unidade de 113,97 m² em São Paulo, no bairro Vila Caraguatá, com lances a partir de R$ 263.414,67, ou optar por imóvel de 90,7 m² em Suzano, com lance inicial de R$ 167.142,20.

“O leilão de imóveis traz sempre oportunidades imperdíveis para o consumidor, com as vantagens que apenas este tipo de negócio oferece. Com os juros em baixa e o dólar em alta, esse é, sem dúvida, um dos investimentos mais rentáveis e seguros atualmente”, explica Antonio Hissao Sato Junior, leiloeiro público oficial e CEO da Sato Leilões.

Podem participar do evento pessoas físicas e jurídicas. Os bens desta edição também podem ser arrematados com recursos do FGTS e por meio de financiamento, sendo necessário realizar uma consulta sobre as condições de compra em uma das agências da Caixa. Vale lembrar que nos lotes 07, 16, 19, 20, 24, 30, 32, 34 e 35, não é possível optar por este modelo de pagamento.

O leilão de imóveis recuperados pela Caixa será transmitido pela internet, no site www.satoleiloes.com.br e canal do YouTube da Sato Leilões. É importante ler o edital antes de realizar um lance, já que nele constam todas as informações essenciais de cada um dos 38 itens disponíveis.