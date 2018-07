Leilão reúne imóveis em Osasco e região com preços abaixo do valor de mercado

Leilão reúne imóveis em Osasco e região com preços abaixo do valor...

A Zukerman Leilões realiza nesta quinta-feira (26) dois leilões, com mais de 300 imóveis da Caixa Econômica Federal. Será possível o uso de financiamento e de FGTS.

As propriedades oferecidas, em cidades como Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Santana de Parnaíba e Taboão da Serra, entre outras, são casas e apartamentos residenciais – ocupados e desocupados – de Alienação Fiduciária, processo em que o bem é dado como garantia de crédito ao banco, e de patrimônio do banco.

Os valores dos imóveis vão de R$ 92.746,44 (apartamento em Cotia/SP, 224,75 m2) a R$ 877.170,29 (apartamento em Arujá/SP, 357,16 m2).

Para participar, os interessados podem comparecer ao Maksoud Plaza Hotel, às 10h, para o primeiro leilão, com 232 lotes disponíveis e o outro às 14h30, com 93 lotes, sendo um leilão de patrimônio da instituição. Ambos serão realizados online no site e presencial no Hotel.

LEILÃO DE IMÓVEIS

Quando: 26 de julho de 2018, às 10h e às 14h30

Onde: Maksoud Plaza Hotel – Rua São Carlos do Pinhal, 424 – Bela Vista, São Paulo – SP

Informações: https://www.zukerman.com.br/