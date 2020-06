Lembra dele? Jovem que virou meme reaparece oito anos depois e pede ajuda na luta contra o câncer

Dificilmente quem usa a internet no Brasil deixou de se deparar com um vídeo de uma jovem dando entrevista completamente embriagada após ser detida em uma blitz da Lei Seca ao sair de uma festa. As imagens, de 2012, que viralizaram e já foram vistas milhões de vezes, em diversos canais do Youtube e em outras redes sociais.

Oito anos depois, a mulher do vídeo reapareceu e pede ajuda. Aos 30 anos, Stephany Rosa da Silva, que mora em Curitiba, conta sua história de superação muito além do vídeo que viralizou e pede colaborações para superar um câncer de ovário, que enfrenta desde 2018.

Stephany já passou por quimioterapia e conta que sua esperança contra a doença no momento é passar por tratamentos alternativos, que custam caro. E ela criou uma vaquinha virtual para buscar ajuda para custeá-los.

Como ajudar

Quem quiser saber mais colaborar com a luta de Stephany contra a doença, pode contribuir com a vaquinha virtual neste site.

Outra opção é depositar a quantia que puder diretamente nas contas de Stephany:

1) Caixa Econômica Federal Banco 104 Agência 0997 Conta poupança 8143-8 Operação 013 Stephany Rosa da Silva CPF: 049.185.149-95

2) Nubank – Nu pagamentos (260) AG 0001 CC 94829593-2 Stephany Rosa da Silva CPF 049.185.149-95

3) User Pic Pay@stephanyrosa.2