Léo Santana, É o Tchan e Michel Teló sobem ao palco do “Arraiá” de Barueri nesta semana

O tradicional “Arraiá” de Barueri segue a todo vapor com diversas apresentações abertas ao público. Nesta semana, os cantores Léo Santana e Michel Teló e o grupo É o Tchan animam o público, sempre a partir das 20h.

Na quinta-feira (20), o show fica por conta de Léo Santana, voz dos hits “Perna Bamba” e “Zona de Perigo”. O grupo de pagode É o Tchan, que tem no repertório sucessos como “Na Boquinha da Garrafa” e “Dança da Cordinha”, sobe ao palco na sexta-feira (21).

Michel Teló se apresenta no sábado, enquanto Ferrugem e Rastapé fazem shows no domingo e na segunda-feira, respectivamente. O evento será encerrado com uma queima de fogos.

O Arraiá de Barueri ocorre em frente ao Ginásio José Corrêa, onde há diversas barracas para a comercialização de comidas típicas que quermesse.