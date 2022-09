Leroy Merlin abre inscrições para vagas de trainee

Com lojas em Osasco, Barueri e região, a Leroy Merlin, uma das líderes no mercado de varejo da construção civil, está com vagas abertas em seu Programa de Trainee 2023. As inscrições vão até o dia 23 de setembro.

publicidade

O Programa de Trainee da Leroy Merlin é destinado aos estudantes de diversos cursos de graduação, com formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2022. Os selecionados poderão atuar nas áreas Comercial, Performance Financeira, Relacionamento com o Cliente e Suply Chain.

As vagas são para atuar em uma das lojas distribuídas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Distrito Federal. É necessário ter disponibilidade para trabalhar em escala e aos finais de semana e feriados, além de estar aberto à possibilidade de mudança de estado.

publicidade

Além de salário compatível com o mercado, a companhia oferece benefícios como assistências médica e odontológica, convênio farmácia, seguro de vida, auxílio funeral, Gympass, licença paternidade estendida, auxílio educação especial, cesta de Natal, vale-refeição, cesta básica, estacionamento, vale-transporte, descontos em produtos da rede, entre outros.

Processo seletivo e inscrições nas vagas de Trainee na Leroy Merlin:

O programa tem um processo seletivo formado em cinco etapas: inscrição, assessments online, dinâmica em grupo, case gamificado e entrevistas individuais. “O programa busca identificar talentos que tenham potencial para se tornarem futuros líderes na empresa no Brasil”, explica a companhia.

publicidade

Após o término do programa, e havendo interesse do trainee e resultados compatíveis com o esperado pela companhia, existe possibilidade de efetivação em cargo de liderança.

Os interessados devem acessar o site de recrutamento da Leroy da para fazer a inscrição.

Sobre a empresa

Há 23 anos no Brasil, a LEROY MERLIN é reconhecida como uma das mais importantes redes de varejo. A marca é parte integrante do Grupo ADEO, terceiro maior do setor de materiais de construção no mundo, e está presente em 12 estados brasileiros. São 45 lojas em grandes formatos e duas unidades no modelo express, que oferecem diversos serviços e mais de 300 mil itens para soluções completas do lar.