Leroy Merlin tem vagas de emprego abertas em Barueri e São Paulo

A Leroy Merlin, uma das líderes no mercado de varejo da construção civil, está com vagas de emprego abertas em Barueri e na capital paulista. Há oportunidades para as áreas Comercial, Logística, Sustentabilidade, Operacional, Marketing e Tecnologia da Informação.

A empresa busca por profissionais para preencher os cargos de assessor de vendas, coordenador comercial, vendedor, gerente comercial, analista de sustentabilidade, coordenador de expansão e prospecção, supervisor de relacionamento cliente, operador de empilhadeira, atendente de loja, operador de logística, assistente de logística, gerente de gestão loja, gerente de projetos e especialista de segurança da informação.

A função de assessor de vendas exige que o candidato tenha ensino médio completo e será considerado diferencial ter experiência com vendas e com sistema SAP. Para a vaga de coordenador comercial, é preciso ter ensino superior completo e experiência em Homer Center e Varejo.

O cargo de gerente comercial pede que o interessado tenha superior completo e experiência gerencial no varejo. A função de operador de logística exige ensino médio completo, experiência em recebimento, conferência, separação e movimentação de mercadorias, além disso, experiência no sistema SAP será considerado diferencial.

Além de salário compatível com o mercado, a Leroy Merlin oferece benefícios como remuneração variável de vendas (aos vendedores), assistência médica e odontológica, cesta básica após período de experiência, cesta de Natal, vale-refeição ou refeição no local, vale-transporte, Prêmio de Participação nos Lucros e Resultados, desconto na compra de produtos da loja, seguro de vida em grupo, empréstimo consignado em folha de pagamento, kit material escolar para filhos entre 3 e 17 anos, cartão farmácia e Gympass. Os benefícios podem variar de acordo com a função.

Como se candidatar às vagas de emprego na Leroy Merlin:

Os interessados em participar do processo seletivo para integrar o time de funcionários da Leroy Merlin devem acessar o site de recrutamento da empresa, escolher a vaga desejada e cadastrar o currículo online.

Todas as oportunidades estão disponíveis para pessoas com deficiência (PcD). “Buscamos pessoas que assim como a gente, possuam espírito de realização, inovação e que queiram construir um trabalho que faça a diferença para milhares de pessoas”, destaca a Leroy Merlin.

Sobre a empresa

A multinacional francesa está presente em 10 países. No Brasil, é uma das maiores redes de varejo, com 10 mil colaboradores e 43 lojas. Foi considerada a 14ª Melhor Empresa para se Trabalhar no Brasil e a 13ª Melhor Empresa para Mulheres Trabalharem pela Great Place to Work 2020.

