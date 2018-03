Lexa fará música com ex-RBD Christian Chávez

A cantora Lexa, noiva do osasquence MC Guimê, anunciou um dueto com o ex-RBD Christian Chávez, nesta segunda-feira (19). A funkeira espera apenas uma brecha na agenda dos dois para dar início ao projeto.

A cantora, que se prepara para a nova turnê chamada Sacode, acabou de lançar a música “Foco Certo” com o rapper Rashid e adiantou que seus próximos feats serão com MC Kekel e com a drag queen Glória Groove.

Recentemente a MC mudou de visual cortando as madeixas e ficando loira. “Venho com mais conceito musical e looks diferentes. É uma nova estratégia, tanto musicalmente quanto dentro dos shows”, explicou a cantora para o site da QUEM.