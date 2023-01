Lexa reage após MC Guimê defender Gabriel no BBB 23

O osasquense MC Guimê saiu em defesa de Gabriel Tavares, que foi muito criticado após uma série de atitudes tóxicas com Bruna Griphão. Hoje (23), a cantora Lexa, mulher do artista, decidiu se pronunciar sobre os episódios.

Gabriel recebeu um abraço do funkeiro de Osasco assim que venceu a prova do “Bate e Volta” da berlinda, na noite do domingo (22). “O seu erro foi sobre o bagulho de relacionamento. Não tem nada a ver com o seu caráter. Você é gente boa e tem como provar isso”, disse MC Guimê a Gabriel.

Fred Nicácio, que perdeu a prova, criticou Guimê: “Deus tá dando uma segunda chance! Três palminhas pra você, Guimê. Pelo amor de Deus, velho, acobertando um negócios desse. Queria ver ele falar isso se eu saísse de lá [da prova] como vencedor. Duvido que ele iria falar isso se o Gabriel perde a prova. Ele ia botar o rabinho entre as pernas!“, disparou o brother.

Antes disso, Gabriel havia levado uma bronca de Tadeu Schmidt por conta das atitudes consideradas “tóxicas” na relação com a atriz Bruna Griphão. O apresentador reproduziu um diálogo do casal, no qual Bruna diz que “é o homem da relação” e Gabriel rebate: “mas já já você vai levar uma cotovelada na boca”.

“Gabriel, numa relação afetiva certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira”, afirmou o apresentador. “Quem está envolvido num relacionamento talvez nem perceba, talvez ache que é normal, mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados”, continuou o apresentador do BBB 23.

“É inadmissível”, diz Lexa

Fora da casa, a cantora Lexa, que reatou recentemente o casamento com Guimê, decidiu se pronunciar. “Já tinha me colocado totalmente contra todas as falas e atitudes do Gabriel”, escreveu a artista, que classificou como “inadmissível” a forma pela qual Bruna tem sido tratada pelo brother que recebeu apoio de Guimê.

“Vou dormir porque tudo isso está me deixando mais exausta que o normal. E olha que nem estou lá dentro [da casa mais vigiada do Brasil”, completou a moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Nos Stories do Instagram, Lexa compartilhou uma sequência de tuites feitos pela equipe do marido. “Fala família, o time Guimê não compactua com nenhuma violência contra mulher, e se faz necessário cada vez mais espaços como esse que Tadeu teve para falar sobre o assunto e chamar atenção da população. Atitudes como essa não podem passar despercebidas”, diz a publicação.

“Guilherme trata Lexa como uma rainha, enaltece a sua esposa e repudia qualquer coisa diferente disso. Para denunciar e buscar ajuda às vítimas de violência contra mulheres ligue 180”, continua a equipe de Guimê.

Atitudes como essa não podem passar despercebidas.

Hoje, no “Raio-X” dentro do BBB 23, Guimê disse que a informação sobre o relacionamento tóxico de Gabriel e Bruna mexeu com os ânimos dentro da casa. “Peço desculpa se possa ter soado mal da minha parte, [o fato de ] de não ter percebido algo”, disse, sem citar o nome do amigo.