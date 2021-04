LG vai parar de fabricar celulares

Deixada para trás por gigantes como Samsung, Apple e Xiaomi, a LG vai deixar a disputa e parar de fabricar celulares no mundo todo. A decisão já vinha sendo especulada pelo mercado e o anúncio da empresa foi feito na noite deste domingo (4).

publicidade

A multinacional sul-coreana afirma que o fim das operações foi definida após sucessivos prejuízos na área. “Desde o segundo semestre de 2015, o nosso negócio global de celulares tem sofrido uma perda operacional por 23 trimestres consecutivos, resultando em um acumulado de aproximadamente 4,1 bilhões de dólares (US) [em perdas] até o final de 2020”, informou a LG em nota.

Antes, a companhia havia tentado vender todo o setor, mas, sem sucesso, optou pelo encerramento das atividades. De acordo com o site Statcounter, a LG tem 6,5% de participação no mercado de smartphones no Brasil e 1,6% no mercado global, onde já chegou a registrar 4,1% em 2014.

publicidade

No Brasil, a decisão vai impactar diretamente a fábrica de Taubaté, no interior paulista. A unidade tem cerca de mil funcionários, dos quais 400 na área de celulares.