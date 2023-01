Líbero do Osasco Key Alves teme futuro no esporte após BBB 23

A líbero do Osasco Key Alves revelou estar preocupada com sua carreira no esporte após o BBB 23. O desabafo da integrante do “Camarote” foi feito durante uma conversa com outros brothers, na última sexta (20).

“Eu larguei meu time. Não sei nem se vou ter time quando voltar [do reality]”, refletiu Key. A jogadora sofreu uma lesão no joelho esquerdo em outubro, durante a semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei, e foi submetida a uma cirurgia.

Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, Key Alves ganhou uma festa de despedida das colegas do Osasco, no ginásio José Liberatti. “Estou realizando um sonho. Sempre quis, sempre passei isso para minha família, e eles sempre perguntavam se uma hora eu teria que escolher entre vôlei e Big Brother. Acho que chegou no momento certo, logo depois de um joelho machucado. Quero deixar claro que tudo que eu fizer ali dentro vou lembrar de vocês”, disse a atleta, na ocasião.

Além de defender o Osasco, a participante do BBB 23 é a jogadora de vôlei com mais seguidores nas redes sociais em todo o mundo: 7,6 milhões só no Instagram. Key também fatura com conteúdo adulto na Internet. Segundo o portal “Extra”, a jogadora ganha em média R$ 150 mil por mês com a plataforma OnlyFans.