Lindoso ganha queda de braço e se fortalece como provável candidato a prefeito de Osasco pelo PSDB

Foi publicado hoje (13), documento que acata o pedido de intervenção no PSDB de Osasco. De acordo com a decisão, o vereador Elissandro Lindoso assume a presidência do diretório municipal do partido no lugar do ex-prefeito Silas Bortolosso. O documento foi publicado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A intervenção ocorreu após uma denúncia de omissão do PSDB municipal no caso de José Carlos Vido, chefe de gabinete da Prefeitura de Osasco, que foi acusado de ter apoiado, nas eleições de 2018, o candidato ao governo de São Paulo, Márcio França (PSB), ao invés de João Doria (PSDB), que acabou eleito governador.

Com a decisão, Lindoso se fortalece como provável candidato do PSDB à Prefeitura de Osasco, apesar de ainda sofrer resistência dentro da legenda e até dos próprios colegas de Câmara Municipal.

Lindoso já vem demonstrando intenção de concorrer e chegou a receber o apoio de autoridades como o Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e atual presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi (PSDB).

“Nós temos plena confiança em sua candidatura a prefeito de Osasco. E não só na candidatura, mas na vitória”, disse Vinholi em evento de Lindoso em agosto.

Lindoso foi o parlamentar mais votado na cidade nas eleições de 2016, com 6,2 mil votos. A votação o fortaleceu para que assumisse a presidência da Câmara já no início do primeiro mandato como vereador.