Lindoso ou prévias? PSDB vive turbulência para definir candidato a prefeito de Osasco

A definição sobre quem será o candidato do PSDB a prefeito de Osasco coloca em rota de colisão dois dos três vereadores do partido na cidade e a direção estadual da legenda.

Didi e De Paula insistem que haja prévias para a escolha, mas o diretório estadual garante que o também vereador Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso, será o nome dos tucanos na disputa eleitoral à Prefeitura osasquense.

“O Diretório aprovou a resolução que estabelece as regras para a realização de prévias nas cidades onde não houver definição de candidatura, que não é o caso de Osasco, onde o PSDB terá como seu representante no pleito municipal o vereador Dr. Lindoso”, diz nota da Executiva estadual. Além disso, “o diretório municipal de Osasco segue com intervenção, tendo como presidente o Dr. Lindoso”.

Lindoso é cotado para ser o candidato tucano à Prefeitura de Osasco desde que foi eleito como o vereador mais votado da cidade em 2016, com 6,2 mil votos, e assumiu a presidência da Câmara Municipal, no primeiro biênio da atual Legislatura. Ele já recebeu o apoio público de autoridades como o Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e atual presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi (PSDB).

“Conversa fiada”

Mas os dois correligionários de Lindoso na Câmara de Osasco sempre manifestaram resistência à candidatura dele e espalharam a informação de que haveria prévias. “Nós temos seis candidaturas, não é uma só. Tinha uma conversa fiada de que o Lindoso era o candidato. Lá são quase 50 pessoas e ontem (segunda-feira, 2) o ‘couro comeu’. Foram aprovadas a regras das prévias e vai ter prévia. Quem tiver mais força é quem vai ser o candidato”, afirmou Didi nesta terça-feira (3), antes de a executiva estadual do partido emitir nota para negar que haverá prévias.

De Paula, inclusive, ainda tem a intenção de ser o nome dos tucanos na disputa pela Prefeitura de Osasco. “Vamos ver o que os nossos filiados escolhem, todos tem o direito. Venho me preparando, estudando e organizando um time para, se o PSDB me escolher, eu estar a altura de resolver as questões da nossa cidade”, declarou.

