Linha 8 da ViaMobilidade, que atende Osasco e região, terá operação especial para Virada Cultural

Neste fim de semana, na ViaMobilidade, todas as estações da linha 8-Diamante, que atende as cidades de Osasco e região, estarão abertas para desembarque durante a madrugada de domingo (29) para atender ao público da Virada Cultural 2022.

As estações das outras linhas que possuem integração com o Metrô (Luz, Brás, Tamanduateí, Barra Funda, Tatuapé e Itaquera), com a ViaQuatro (Luz e Pinheiros) e com a ViaMobilidade (Santa Cruz), estarão com as transferências abertas e liberadas.

Já as estações São Miguel Paulista, da Linha 12-Safira, e José Bonifácio, da Linha 11-Coral, que terão eventos próximos, ficarão abertas para embarque e desembarque.

A empresa garante ainda o quadro de agentes de segurança será reforçado, especialmente nas estações próximas às apresentações do evento. Caso haja aumento da demanda, mais trens serão colocados em operação.