Linha 8-Diamante e Linha 9-Esmeralda passam por manutenção neste final de semana

A Viamobilidade, concessionária responsável pela operação dos trens metropolitanos da região, anunciou que neste fim de semana haverá mais uma etapa de manutenção programada nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

No sábado (18) e domingo (19), das 10h às 19h, os trens da Linha 8 vão circular com 20 minutos de intervalo entre as estações Barueri e Itapevi.

No sábado (18), a Linha 9 terá intervalos de 20 minutos na circulação dos trens entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal. A operação será realizada em dois momentos do dia, das 4h às 7h30 e das 20h30 à meia-noite.

Já no domingo (19), a Linha 9 volta a contar com 20 minutos de intervalo no mesmo trecho, porém das 8h às 18h.