Linha 9 da CPTM e Marginal Pinheiros serão bloqueadas parcialmente para obras do Metrô

Para a continuidade das obras de implantação da Linha 17-Ouro do Metrô, a Linha 9-Esmeralda e a Marginal Pinheiros serão bloqueadas parcialmente em quatro fins de semana, entre janeiro e fevereiro, anunciou nesta quinta-feira 916), a Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

Os trabalhos serão para a colocação das estruturas que vão interligar as estações Morumbi do Metrô com a da CPTM.

A primeira intervenção será feita pela CET, a partir das 14h do sábado (18), com o bloqueio de duas faixas da esquerda da pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, entre a Ponte Transamérica e a rua Engenheiro Mesquita Sampaio. As 20h toda a pista expressa será interditada neste trecho, sendo reaberta às 3h30 da segunda-feira (20).

Já a Linha 9-Esmeralda vai operar parcialmente no domingo (19), com a circulação interrompida no trecho entre as estações Santo Amaro e Berrini. Durante a interdição, ônibus do sistema Paese estarão à disposição para que os passageiros possam continuar a viagem nos dois sentidos, gratuitamente. A operação comercial na segunda-feira (20) começará normalmente às 4h.

A conclusão da Linha 17 é uma das prioridades do Governo do Estado e o avanço dos trabalhos demonstra o comprometimento para não deixar nenhuma obra parada. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos e o Metrô rescindiram em 2019 contratos parados dessa linha. O novo acordo para término da via já foi assinado e a licitação para compra dos trens está na fase final.

As interdições voltarão a ocorrer nos três fins de semana seguintes e podem ser feitas novamente em outra etapa da obra. Banners, cartazes e funcionários estarão presentes nas principais estações da rede para orientar aos passageiros. Já na Marginal Pinheiros, as equipes da CET vão realizar o desvio de tráfego e orientar aos motoristas.

ALTERNATIVAS

Como alternativa, os passageiros poderão optar por seguir pelo sistema sobre trilhos, utilizando as linhas de metrô para voltar à Linha 9 ou seguir a viagem para outras regiões.

• Sentido Osasco

Para quem vai no sentido Osasco, a opção é descer na Estação Santo Amaro e utilizar as linhas 5-Lilás (até Chácara Klabin), 2-Verde (até Consolação/Paulista) e 4-Amarela, retornando à Linha 9 em Pinheiros.

• Sentido Grajaú

Para quem vai no sentido Grajaú, a opção é descer na Estação Pinheiros e utilizar as linhas 4-Amarela (até Paulista/Consolação), 2-Verde (até Chácara Klabin) e 5-Lilás, retornando à Linha 9 em Santo Amaro.

PAESE

Ônibus do sistema Paese estarão à disposição gratuitamente para que o passageiro possa continuar a viagem nos dois sentidos da Linha 9. Os coletivos vão percorrer o trecho interditado em tempo estimado de 15 minutos no sentido Berrini e 20 minutos na direção de Santo Amaro, dependendo das condições do trânsito.

• Senha

Para a utilização dos ônibus do Paese, os passageiros que já estão nas estações Santo Amaro (seja da Linha 9 ou da Linha 5) ou Berrini, deverão retirar uma senha na área paga, próxima aos bloqueios. Essa senha deverá ser entregue para retornar ao sistema sem ter que pagar novamente a passagem;

Já os passageiros que estavam fora do sistema podem utilizar os ônibus do Paese gratuitamente, acessando as estações Santo Amaro ou Berrini com o pagamento da tarifa.

• Santo Amaro – Embarque e Desembarque

O acesso aos ônibus será na avenida Padre José Maria, próximo à estação; no mesmo local será feito o desembarque.

• Berrini – Embarque e Desembarque

O embarque será na avenida das Nações Unidas (Marginal Pinheiros), sob a passarela da estação. O desembarque será na avenida das Nações Unidas (marginal Pinheiros), esquina com a rua Joel Carlos Borges.

PRÓXIMAS INTERDIÇÕES – DATAS E HORÁRIOS

• Fins de Semana de 25/01, 01 e 08/02:

Bloqueio da Marginal Pinheiros (expressa, sentido Castelo Branco, entre a Ponte Transamérica e a rua Engenheiro Mesquita Sampaio) das 20h dos sábados (25/01, 01 e 08/02) até as 3h30 das segundas-feiras (27/01, 03 e 10/02).

Interdição da Linha 9-Esmeralda, entre Santo Amaro e Berrini, durante toda a operação dos domingos (26/01, 02 e 09/10). A operação volta ao normal às 4h das segundas-feiras (27/01, 03 e 10/02).

Mais informações

Para informações sobre o funcionamento das linhas ao longo das intervenções, os passageiros podem entrar em contato com a CPTM, por meio do 0800-055-0121.

Informações sobre as obras da Linha 17-Ouro podem ser obtidas com a Central de Atendimento à Comunidade, do Metrô, pelos telefones (11) 3371-7519 / 7520.