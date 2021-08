Linha 9 da CPTM, que passa por Osasco, ganha mais uma estação

O governador João Doria (PSDB) entregou na manhã desta terça-feira (10) a Estação Mendes-Vila Natal, na Linha 9-Esmeralda da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM), que passa por Osasco.

Localizada entre Grajaú e a futura estação Varginha, a nova estação começa a funcionar em operação assistida nesta quarta-feira (11), das 10h às 13h, nos dias úteis, com intervalo médio entre trens de 20 minutos. “Essa estação vai beneficiar, de imediato, 15 mil pessoas todos os dias. Ao longo de um mês, serão 450 mil pessoas”, disse Doria durante a entrega das obras.

Doria afirmou que o local será chamado de Estação Bruno Covas, em homenagem ao ex-prefeito da capital paulista, que morreu em maio, vítima de um câncer. “O Bruno estaria aqui conosco, como estava quando lançamos a obra. Ele não está aqui presencialmente, mas espiritualmente está”, declarou.

A obra faz parte do projeto de extensão da Linha 9, que prevê um investimento total de R$ 975 milhões. O projeto inclui ainda investimentos em todo o sistema de energia, obras viárias e férreas.

Acessibilidade

Assim como as demais estações da Linha 9-Esmeralda, a estação Mendes-Vila Natal conta com infraestrutura que oferece acessibilidade aos passageiros, como escadas rolantes, um elevador, três escadas fixas de concreto e uma metálica, além de comunicação em Braile e rampas adequadas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

A estação também possui gerador próprio de energia, mecanismo para captação e reaproveitamento de água da chuva e aquecimento solar para chuveiros dos funcionários. O espaço terá ainda um bicicletário com capacidade para 100 vagas, que será entregue junto com um novo viaduto ferroviário.

