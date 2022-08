Linha 9 da ViaMobilidade, que passa por Osasco, será interditada parcialmente neste fim de semana

Neste sábado e domingo, 13 e 14 de agosto, o trecho entre as estações Santo Amaro e Berrini, da Linha 9-Esmeralda, que passa por Osasco, estará fechado durante todo o dia, em virtude da obra do Metrô para a construção da linha 17-Ouro.

A ViaMobilidade informou que o ônibus da operação PAESE atenderão as estações Santo Amaro, Granja Julieta, João Dias, Morumbi e Berrini, nos dois dias. O intervalo em toda a linha será de 11 minutos tanto no sábado como no domingo. O fechamento das estações visa garantir a segurança de todos durante as obras.

Em Santo Amaro, o PAESE poderá ser acessado pela avenida Padre José Maria, próxima à estação, que vai continuar aberta para o embarque sentido Grajaú ou para o acesso à Linha 5-Lilás.

Já na Berrini, o acesso aos ônibus poderá ser realizado pela avenida das Nações Unidas (Marginal Pinheiros), sob a passarela da estação, que estará aberta para embarque sentido Osasco.

Colaboradores da ViaMobilidade irão orientar os passageiros nos locais. Na segunda-feira (15), a operação comercial começará normalmente, às 4h, em toda a linha.