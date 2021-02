Linha 9: obras alteram circulação entre Osasco e Presidente Altino à noite neste fim de semana

Obras no trecho entre as estações Osasco e Presidente Altino ocorrerão próximo ao fim da operação de sábado e domingo

O trecho que liga as estações Osasco e Presidente Altino na Linha 9-Esmeralada, da CPTM, terá algumas interrupções neste final de semana para obras. Entre as 22h e 24h de sábado (20) os trens não vão circular entre as duas estações. Também no domingo (21) os trabalhos serão realizados entre 23h e o fim da operação comercial.

As equipes de manutenção da CPTM se mobilizarão para substituir equipamentos responsáveis pela mudança dos trens de uma via para outra e também vão realizar trabalhos para instalação de novos blocos de fundação (suportes) para postes de rede aérea.

Os passageiros que necessitarem utilizar o trecho nos períodos mencionados terão como opção o transporte pela Linha 8-Diamante.

Operação especial

A CPTM informa que neste domingo (21), desde o início da operação comercial (04h00) até as 13h30, todas as linhas, exceto a 13-Jade, terão intervalos médios entre os trens de 10 minutos – o normal para o domingo é 35 minutos.

Além disso, cada linha terá um trem extra de prontidão, em caso de necessidade. Todas as estações terão reforço na segurança e no abastecimento das bilheterias, diz a companhia.