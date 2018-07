Linha com cerol corta pescoço de criança, que é salva por guardas municipais; alerta: imagens fortes

Na segunda-feira, 2, uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) de Jandira realizava patrulhamento pela rua Amaralina, Vila São Nicolau, em Jandira, quando se deparou com uma criança que estava com um corte profundo no pescoço e ombro.

Os pais informaram que ele estava andando de bicicleta com o pai e de repente uma linha de pipa com cerol fez os dois cortes na criança. Um dos cortes chegou até a traqueia e o outro corte chegou até o osso do ombro, de acordo com a GCM de Jandira.

Os guardas municipais, diante da gravidade do ferimento, socorreram imediatamente o garoto até o hospital. A equipe médica informou que, se a criança não tivesse sido socorrida pelos GCMs, morreria em poucos minutos.

A criança passou por uma cirurgia e encontra-se na UTI, com quadro clínico é estável. Os guardas municipais não conseguiram localizar a origem da linha de pipa.