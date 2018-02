Lins anuncia pacote de 56 obras em comemoração ao 56º aniversário de Osasco

Na manhã desta quarta-feira, 7, o prefeito Rogério Lins (Pode) anunciou que em comemoração ao 56º aniversário da cidade – a ser celebrado no dia 19 de fevereiro – iniciará um pacote com 56 obras. Entre os lançamentos previstos está a colocação da pedra fundamental e início das obras de ao menos seis creches e a construção de 300 apartamentos no Conjunto Vila Alemanha, no Jardim Veloso. Segundo ele, haverá ainda obras de recapeamento asfáltico, farmácia popular e entrega dos novos formatos de administração das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Conceição e Vila Menck.

Em conversa com os jornalistas o prefeito explicou que as seis novas creches serão construídas em bairros das zonas Norte e Sul da cidade. “São creches para iniciar construção no Jd. Santa Maria, Jd. Conceição, Jd. Roberto, Padroeira, Jd. Veloso e Vila Menck. Obras que já foram licitadas, que estão com o contrato assinado”, explicou Lins.

O prefeito lembrou ainda que já poderia ter feito a colocação da pedra inicial de todos os empreendimentos, mas preferiu esperar e fazer tudo com o início das construções. “Evita aquele formato que existia de lançar a pedra fundamental e só depois licitar. [Aí] fica seis meses, um ano, e a obra parada. Não. Nosso modelo é de pedra fundamental com obra”, continuou.

Sobre as moradias do Conjunto Vila Alemanha, o prefeito destacou que elas devem ser entregues em até 14 meses. “É um novo formato de administração”, pontuou. A construção é uma parceria da Prefeitura de Osasco com os governos estadual e federal. Mais de mil pessoas devem ser beneficiadas com os imóveis.