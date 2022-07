Lins anuncia que o Centro de Diagnósticos de Osasco vai funcionar aos sábados

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), anunciou em suas redes sociais que o Centro de Diagnósticos da cidade vai passar a atender também aos sábados.

Com isso, a expectativa do chefe do executivo é zerar a espera por tomografias, mamografias, ressonâncias e ultrassonografias em Osasco.

“Serão mais de 18 mil exames por mês com qualidade e infraestrutura de primeira linha”, disse Lins.

Os atendimentos aos sábados começarão a ser agendados em agosto.

O Centro de Diagnósticos de Osasco fica na Rua Cônego Afonso, 57, Centro. Para utilizar o equipamento, os munícipes precisam passar por uma Unidade Básica de Saúde, que irá encaminhá-lo para o Centro de Diagnósticos.