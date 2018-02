Lins confirma Lau Alencar na Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão

O Presidente do PSD em Osasco, Lau Alencar, assumiu hoje (7) a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, com o Pastor Marcos Arruda como secretário adjunto. O anuncio foi feito pelo prefeito da cidade, Rogério Lins (PODE).

Na nomeação, o prefeito disse que Lau é uma pessoa extremamente competente e que estava namorando a posição há algum tempo e agora consolidou o casamento. “Lau dispensa apresentações. Seu currículo fala por ele”, completa o prefeito.

“É com Espírito de vontade de servir que a gente aceita esse convite”, diz o novo secretário no discurso de posse. “Nosso compromisso é de tentar fazer o melhor e aquilo que o cidadão espera de nós. Somos aqui um soldado do povo”, finaliza.

Anteriormente, Lau Alencar integrou o primeiro escalão no governo do ex-prefeito Jorge Lapas, antecessor de Lins, como secretário de Segurança e Controle Urbano. Além disso, ele já atuou como Ouvidor geral e como Chefe de Gabinete na prefeitura Osasco.

Lau assumiu a posição antes ocupada por Dulce Helena Cazzuni, titular da pasta, que deve ficar de fora da administração.