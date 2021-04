Linyker, filho de Felipe Melo, é o novo reforço do Osasco Audax

O lateral-direito Linyker Melo, filho do volante palmeirense Felipe Melo, foi anunciado nesta terça-feira (27) como novo reforço do Osasco Audax.

Vindo das categorias de base do Palmeiras, o jovem reforço está à disposição do técnico Cavalinho para os próximos jogos do clube osasquense na Série A2 do Campeonato Paulista. “Fui muito bem recebido pelos meus companheiros, estou tendo uma boa ambientação. A estrutura é muito boa e estou feliz de estar aqui”, comentou Linyker.

Com apenas 17 anos, Linyker Melo também poderá ser aproveitada no time sub-20 do Osasco Audax quando as competições de base retornarem.

Natural de Volta Redonda- RJ, Linyker deu os primeiros passos no esporte no futsal, inspirado pelo pai migrou aos campos iniciando a base no Esquadrão de Aço. Em 2020, mudou-se para São Paulo e foi aprovado na equipe Sub-17 do Palmeiras, sendo posteriormente promovido ao Sub-20.

Oficializado pelo dono do Audax, Mário Teixeira e pelo Gerente de futebol, Will Cafu, Linyker assinou contrato ao lado de Felipe Melo e do empresário Edu Cornacini e concedeu a primeira entrevista como atleta do time mandando um recado à torcida do clube de Osasco: “Estou muito feliz pela oportunidade, agora é continuar trabalhando firme”.

