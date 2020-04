Live de Péricles agita a internet na noite desta quinta | confira agenda de lives de famosos

Após o sucesso da primeira live, realizada há 15 dias, Péricles tem um novo encontro com o seu público nesta quinta-feira, 9, a partir das 20h, no seu canal oficial do YouTube.

Na live #EMCASACOMPERICAO o artista mostrará alguns sucessos de sua carreira, mas quem irá definir o repertório do show será o público que acompanhará a apresentação de casa, em meio à quarentena forçada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Nesse momento, quero mandar um recado para todo mundo que me ouve, que gosta do meu som, que gosta de mim e do meu trabalho. A gente está passando por um momento muito difícil, um momento sem precedentes. Por isso, fiquem em casa, resguardem-se. Quem puder ter álcool em gel, use”, afirma o cantor.

“Agradeço muito a Deus por estar cuidando da minha família, muitas pessoas não têm esse privilégio, tem muita gente na linha de frente. Profissionais da saúde e dos serviços primordiais não podem ter a chance que a gente tem de estar em casa em tempo integral. Não deixem de demonstrar amor pelos seus e por aqueles que mais precisam”, completa Péricles.

Confira a agenda das próximas lives:

Quinta-feira (9/4)

20h – Péricles. No canal oficial do cantor no YouTube: Canal do Pericão

20h – Pedro Sampaio. No canal oficial do Dj no YouTube.

20h – Jonas Esticado. No canal oficial do cantor no YouTube.

21h – Bruno & Marrone. No canal oficial do cantor no YouTube.

Sexta-feira (10/4)

20h – Marcos & Belutti. No canal oficial do cantor no YouTube. No mesmo dia do lançamento de Cumpra-se EP3 da dupla.

20h – KLB. No canal do YouTube, Instagram e Facebook oficiais da banda.

Sábado (11/4)

17h – Dennis Dj. No canal oficial do Dj no YouTube.

17h – Jads & Jadson. No canal oficial da dupla no YouTube.

20h – Gusttavo Lima. No canal do YouTube, Instagram e Facebook oficiais do sertanejo.

Domingo (12/4)

16h – Turma do Pagode. No canal oficial do grupo no YouTube, o repertório está sendo escolhido pelos fãs pelo Twitter.

18h – Zé Neto & Cristiano. No canal do YouTube, Instagram e Facebook oficiais da dupla.