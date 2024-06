Livro “Cadernos de Dona Neide – Receitas e Memórias” será lançado em Santana de Parnaíba

A partir das 14h desta quarta-feira (26), a Biblioteca Municipal Antônio Branco, localizada no Centro Histórico de Santana de Parnaíba, recebe o lançamento do livro “Cadernos de Dona Neide – Receitas e Memórias”. A iniciativa é fomentada pela Lei Paulo Gustavo, no segmento de Economia Criativa, Gastronomia e Artesanato.

A obra busca descrever os sabores históricos da cidade ao reproduzir uma seleção de receitas doces e salgadas retiradas dos cadernos de Neide Dalge Bastianon, uma renomada boleira de Santana de Parnaíba.

Investigar um caderno de receitas do século XX é descobrir a história da gastronomia e a economia cultural do município. Naquela época, a vida social e familiar girava em torno da arte culinária, com a cozinha como o coração das casas.

Neide Dalge, junto com sua mãe Maria Thereza D’avolos Dalge, eram famosas na região por suas habilidades culinárias. Elas foram responsáveis por deliciar os convidados de inúmeras recepções e casamentos, e prepararam o bolo de aniversário de 350 anos de Santana de Parnaíba.