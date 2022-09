Livro O Senhor da Chuva, do autor de Osasco André Vianco, narra guerra entre anjos e demônios

Livro O Senhor da Chuva, do autor de Osasco André Vianco, narra...

André Vianco, morador de Osasco e autor do sucesso “Os Sete”, lançou recentemente uma obra inédita pela Editora Citadel: O Senhor da Chuva. O livro narra a guerra entre anjos e demônios, que recomeça após a fusão do anjo Thal com o traficante de entorpecentes Gregório.

Na trama, dois espíritos ocuparem o mesmo corpo é um crime gravíssimo e causa um desentendimento terrível. Com isso, a pacata cidade de Belo Monte será o cenário de uma batalha entre bem e mal que pode causar o fim da humanidade.

O Senhor da Chuva tem 416 páginas e pode ser encontrado na plataforma da Amazon por R$ 59,90. Além deste, a nova casa editorial de Vianco lançará as próximas obras inéditas do autor osasquense.

Sobre o autor

André Vianco é um dos mais conhecidos e renomados escritores de literatura de horror e fantasia do Brasil. Além de ter atuado como roteirista, diretor e dramaturgo, sua obra é uma referência para o mercado de ficção especulativa.

Criador de uma elogiada obra, que inclui títulos de terror, suspense, sobrenatural, distopia e fantasia, já ultrapassou a marca de 1 milhão de exemplares vendidos em seus mais de 20 anos de carreira. Fã de Henry James e Victor Hugo, cresceu alimentado por seriados, literatura, filmes e HQs.

Começou a escrever na adolescência e estreou em 2000, autopublicando seu livro Os Sete, que deu origem à saga de vampiros que se tornou célebre e rapidamente conquistou milhares de fãs, consagrando-se best-seller ao ser publicado por sua primeira editora.

Além de ter escrito e publicado 25 obras, foi roteirista contratado da Rede Globo de 2010 a 2014 e professor da Roteiraria (2017), além de dirigir três curtas-metragens. Vianco fundou ainda a a Vivendo de Inventar, empresa que forma, orienta e ensina novos escritores em suas carreiras.