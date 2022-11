Lixeiras subterrâneas são instaladas no Centro de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi começa, nesta quinta-feira (10), a instalação das seis primeiras lixeiras em contêineres subterrâneos na região central da cidade. Os equipamentos têm capacidade de 5 mil litros cada e visam tornar a coleta de resíduos mais eficiente.

As lixeiras estão localizadas nos seguintes pontos: na Praça 18 de Fevereiro, na Praça Carlos de Castro e na Avenida Presidente Vargas, próximo ao Viaduto José dos Santos Novaes. Em breve, mais duas serão disponibilizadas na Avenida Cesário de Abreu próximo à Rua Clara Coluzzo Piazza, segundo a administração municipal.

São dispositivos que ficam sob o solo, tendo como canal de ligação entre o piso e o subsolo um duto em inox com tampa. Para descartar o lixo, o munícipe abrirá a tampa e colocará seu lixo na respectiva boca. O lixo ficará armazenado em um contêiner que será retirado do local por meio de um guindaste acoplado ao caminhão de lixo específico para este recolhimento.

Além de serem mais higiênicas, os dispositivos não ocupam espaços físicos como os contêineres atuais. Com a novidade, a população terá seu lixo mais organizado, sem que os sacos sejam manipulados por animais e rasgados e a coleta será toda mecanizada.

“Nosso compromisso com o meio ambiente é garantir estrutura para que a coleta seja mais eficiente, deixando a nossa cidade mais limpa”, explica o prefeito de Itapevi, Igor Soares, (Podemos).

As lixeiras são feitas de contêineres especiais em PVC, com concreto e tampa metálica. As vantagens deste tipo de armazenamento são o mantimento do lixo ficar isolado e bem guardado, além do resultado urbanístico. “Outro grande benefício é diminuir os problemas como entupimento de bueiros, que ficam cheios de garrafas pets, copos, sacos, etc, o que acelera os efeitos danosos provocados pelas enchentes”, diz a Prefeitura.

Com a novidade, haverá ainda a diminuição das viagens de caminhões de coleta por conta da grande capacidade de armazenamento de detritos garantida pelas lixeiras. Ou seja, polui-se menos e realiza-se melhor reaproveitamento do lixo, bem como reduz o mau cheiro.