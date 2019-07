“Lixo humano”, diz Haddad sobre guru de Bolsonaro

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que foi candidato à presidência pelo PT na última eleição, chamou Olavo de Carvalho, o guru intelectual do presidente Jair Bolsonaro, de “lixo humano” em atrito no Twitter nesta terça-feira (2).

As declarações foram em resposta a um tuíte de Olavo de Carvalho com uma matéria antiga do G1 sobre processo no qual o ex-prefeito da Capital virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Haddad esbravejou que foi inocentado e a denúncia não foi adiante. “Esta já foi arquivada, lixo humano! Você e seu mito (Bolsonaro) estão a milhas do meu calcanhar!”

Os advogados do ex-prefeito de São Paulo, Pierpaolo Cruz Bottini e Leandro Racca, declararam na época do arquivamento do processo que “o Tribunal reconheceu as falhas da acusação e a inexistência de benefícios indevidos para a UTC na gestão Fernando Haddad”.

“O próprio Ministério Público concordou com a inviabilidade do processo penal contra o ex-prefeito. A decisão põe um ponto final a uma injustiça que durava meses”, completaram os advogados.