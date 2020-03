Locais públicos de Barueri também são desinfetados contra o coronavírus

Além de Osasco e Cotia, a Prefeitura de Barueri iniciou, na segunda-feira (23), uma operação para desinfectar e higienizar os locais públicos do município, em mais uma ação contra a propagação do novo coronavírus (covid-19).

Os trabalhos vão se estender durante a quarentena ou pelo período necessário, segundo a Prefeitura, e são realizados no período noturno, depois das 22 horas.

Entre as áreas desinfetadas estão os terminais do Parque Viana e rodoferroviários do Centro e Jardim Silveira; corrimãos de acesso ao Boulevard e Ganha Tempo, passagem sob a linha férrea da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), plataformas de ônibus da Praça das Bandeiras e em frente aos prontos-socorros, na região central.

A higienização e desinfecção se estenderão também também no terminal do Parque Imperial, pontos de ônibus em vias de grande movimentação no Jardim Belval, Alphaville e Tamboré, além de plataformas instaladas em frente aos principais shoppings e Hospital Municipal de Barueri Francisco Moran, na Vila Porto.

A operação segue sob o comando da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), em parceria com a Veolia Proactiva, por meio de equipes com equipamentos específicos e utilização do produto “Peroxy Riccel”, um desinfetante hospitalar e limpador sem odor e corante, compatível com o meio ambiente, registrado na Anvisa e com uso aprovado em hospitais, clínicas, laboratórios, indústrias farmacêuticas, cosméticas, alimentícias e qualquer outro segmento em que processos de desinfecção sejam necessários.