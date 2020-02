Locutor Asa Branca morre vítima de câncer

O locutor de rodeios Waldemar Ruy dos Santos, conhecido como Asa Branca, morreu nesta terça-feira (4), aos 57 anos, vítima de câncer.

Asa branca estava internado no Instituto do Câncer, em São Paulo, desde o dia 25 de janeiro. Ele lutava contra um câncer na mandíbula e uma infecção decorrente do rompimento dos tumores.

Nas últimas semanas, o quadro clínico do locutor, que era portador do vírus HIV, teve uma piora. “É muito difícil esses últimos momentos”, disse Sandra dos Santos, mulher de Asa Branca em entrevista ao R7. “Ele já está indo descansar nos braços de Jesus. Lutou muito pela vida, é um herói”, acrescentou.

O anúncio da morte de Asa Branca foi feito nas redes sociais do locutor.