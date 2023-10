Loja do Mecânico abre as portas em Osasco nesta sexta

A Loja do Mecânico, uma das principais plataformas multicanais de máquinas e ferramentas da América Latina, abre sua primeira unidade na cidade de Osasco nesta sexta-feira, às 10h. Trata-se da 18ª loja da rede e a terceira na região Oeste Metropolitana de São Paulo.

A nova loja conta com 487 m² de área e 94 m² de depósito, localizada na Avenida dos Autonomistas, 5.600, e traz para Osasco mais de 5 mil produtos em exposição na loja, além de mais 60 mil itens no site, promovendo aos clientes uma experiência de compra omnichannel completa, além de suporte para a compra de máquinas e ferramentas de alta qualidade.

A inauguração reforça o plano de expansão da companhia. “A região é muito importante para o modelo de negócios da empresa, que oferece uma ampla variedade de opções de máquinas e ferramentas por meio da omnicanalidade, possibilitando comprar tanto nas lojas quanto pelo site”, destaca Luciano Sessim, CEO da Loja do Mecânico.

A Loja do Mecânico conta com diversas linhas de produtos, incluindo as marcas próprias como a Fortg e Lith, além de marcas exclusivas como a Deko, que atendem segmentos como mecânica, marcenaria, construção civil, jardinagem, dentre outros.

Na região, além desta loja que será inaugurada em Osasco, a rede conta com uma unidade em Barueri (Avenida Vinte e Seis de Março, 701, Centro) e em Embu das Artes. Ao todo, são 18 unidades espalhadas no estado de São Paulo. A rede espera ainda chegar a todos os estados do Brasil.

SERVIÇO

Loja do Mecânico

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 5.600 – Vila Yara, Osasco

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 20h

Site: www.lojadomecanico.com.br