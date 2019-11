Lojas Americanas abre à meia-noite em Osasco, Barueri e Cotia na Black Friday

Unidades da Lojas Americanas em Osasco, Barueri e Cotia terão horário especial para a clientela aproveitar os descontos da Black Friday. Mais de 400 lojas da rede em todo o país vão abrir à meia-noite desta sexta-feira (29).

Com um sortimento de até 60 mil itens e parcelamento diferenciado, a “Red Friday”, como foi batizada a Black Friday da Lojas Americanas, proporcionará descontos em diversas categorias, como bombonière, alimentos, bebidas, brinquedos, eletrônicos, informática, telefonia, games, utilidades domésticas, vestuário e outras.

Ame Digital

Além disso, para uma experiência ainda mais inovadora, a Ame, fintech e plataforma de negócios mobile, ampliará a oferta de cashback (parte do dinheiro de volta) em compras pagas pelo aplicativo Ame Digital.

Os clientes que pagarem com Ame nas lojas físicas receberão, no mínimo, 10% do valor pago de volta, em 7 dias, e poderão aproveitar o saldo para compras futuras.

Lojas Americanas na região que vão abrir à meia-noite nesta Black Friday

OSASCO:

Osasco Plaza Shopping

Central Shopping (ao lado do Osasco Plaza)

Shopping União

SuperShopping

Pátio Osasco Open Mall

BARUERI:

Shopping Tamboré

Americanas Express (Alameda Araguaia 1.383, Alphaville Industrial)

COTIA

Shopping Granja Vianna

* Fonte Lojas Americanas / sujeito a alterações

…

