Lojas do Iguatemi Alphaville vão oferecer consultoria de imagem e estilo grátis

Entre quinta-feira e sábado (26), o Shopping Iguatemi Alphaville, em Barueri, vai realizar sessões gratuitas de consultoria de imagem pessoal e de estilo aos visitantes. A ação vai respeitar as medidas de segurança contra a covid-19 e é destinada às pessoas que buscam mudanças em sua imagem e no guarda-roupa.

Mediante agendamento prévio, o público terá a oportunidade de realizar diferentes formatos de consultoria em um circuito de lojas selecionadas, como Estúdio da Sobrancelha, Glitz Mania, Isabel Oliveria, Me.Linda, Ricardo Almeida Feminino, Sephora e Studio W.

Serão oferecidos gratuitamente consultoria estética corporal e facial, diagnóstico capilar infantil, consultoria de estilo de joias antigas e novas, consultoria de maquiagem, consultoria de moda, consultoria de beleza de rotina skincare, base e blush, consultoria de imagem de cabelo e make, haircare e visagismo facial.

As sessões de atendimento duram em média 40 minutos. Os agendamentos, com antecedência, devem ser realizados diretamente com as lojas por WhatsApp. Consulte a relação completa no site do Iguatemi.