Lojas do Shopping União de Osasco reforçam drive thru nos fins de semana de fase Vermelha

No drive thru, lojas participantes entregam produtos escolhidos no estacionamento do shopping, sem que o cliente tenha que sair do veículo

Com as regras da fase Vermelha do Plano São Paulo, que impede a abertura do comércio considerado não essencial, nos fins de semana e feriados pelo menos até 7 de fevereiro, o Shopping União de Osasco mantém ativo o serviço de drive thru e ganhou novos estabelecimentos que oferecem serviço de delivery.

publicidade

Departamentos de vestuário, cosmética, produtos para casa e alimentação estão entre as opções para o público que deseja realizar compras e fazer refeições de maneira mais ágil.

Como funciona o drive thru

O drive thru continua disponível no estacionamento descoberto do shopping. O acesso ao serviço pode ser feito por meio de todas as entradas, diariamente.

publicidade

O processo se dará da seguinte forma: o cliente deve acionar a loja participante, por meio de um dos telefones ou site apresentados na lista abaixo, para a escolha do produto, data e horário da retirada e forma de pagamento.

Na data e horário agendados, o lojista, seguindo as medidas preventivas de saúde, entregará o produto escolhido higienizado, sem que o cliente tenha necessidade de sair do veículo.

publicidade

Confira abaixo as listas das lojas do Shopping União participantes do drive thru*:

ANNA SUFUENTE / 97744-4123

AUTHENTIC FEET / 98419-8626

BAKED POTATO / 94558-0493

BOB’S / 99283-2019

C&A / 94587-2798

CACAU SHOW / 98780-1381 / 4380-1136

CAEDU / 98980-5144

CASTOR / 95899-4464

CENTAURO / 96308-6593

CHOCOLATES BRASIL CACAU / 968657-0458

CLARO / 99273-4083 / 99261-2968

CNS / 98119-0710

COSTURARTE / 94790-7876

CVC / 98344-0087

DI GASPI / 96493-7455

FMW CAMISARIA / 94058-4257

GENDAI / 97163-4986

GIULIANA FLORES / 95185-8385

HAVAIANAS / 97507-4150

HERING / 97660-3114

IDEAL SOL. DIGITAIS / 96711-3955 / 98435-7033

KALUNGA / 3654-4539

KHELF / 96493-0180

KOPENHAGEN / 96863-3282

LOCCITANE AU BRESIL / 95914-5173

LUPO / 99329-0628

MARABRAZ / 99331-7999

MAYBELLINE / 99171-3003

MOTOROLA QUIOSQUE / 4302-2559

NICOBOCO / 99710-2673 / 3184-5060

O BOTICÁRIO / 96762-8990

PALMEIRAS STORE / 99632-9379

PATEO PIZZA / 96026-7859

PERNAMBUCANAS / 3205-9630

POLO WEAR / 97527-0756 / 3654-0579

PROGRAM / 96968-9730

PUKET / 95044-4400

RENNER / informações no site da rede

RIACHUELO / 3927-0401/3927-0403

RIHAPPY / 99242-3444

SODIÊ / 3683-2553

SPOLETO / 3685-3114

STUDIO MIX / 95569-4778

TIM CELULARES / 95899-5880

TNG / 95469-8522

TOCA DO AÇAÍ / 3080-5886

TRITON EYEWEAR / 3184-4800

WORLD TENIS / 98462-7822

VIVO / 94255-3834

YOUCOM / 3004-4052 / 93092-3814

* Fonte: assessoria do shopping / sujeito a alterações