Lojas do SuperShopping Osasco oferecem descontos de até 50% em liquidação especial

O SuperShopping Osasco começa o ano com uma novidade para quem ama ir às compras: a chegada da liquidação especial de janeiro. As melhores marcas de diferentes segmentos, como moda e beleza, oferecem descontos de até 50%.

publicidade

“Começo do ano pede transformações e nada melhor do que começar essa mudança pelo estilo e gastando pouco. Nossas lojas estão preparadas para receber os clientes da melhor maneira e apresentar todas as suas novidades e condições especiais para que todos possam aproveitar cada detalhe”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

A dica para arrasar na escolha do look é conferir as coleções da Renner, Hering, Fatto a Mano, Lupo e C&A. Centauro e Melissa completam o visual com os calçados confortáveis e para todos os gostos. O Boticário e Quem Disse, Berenice? são as escolhas para quem quer apostar em um creme corporal ou perfume.

publicidade

Óticas Carol não fica de fora, com óculos que combinam com todos os estilos. Se a ideia é presentar, a Artex possui diferentes itens para decoração, enquanto a Saraiva traz exemplares de livros de diferentes gêneros. Todas as promoções são por tempo limitado.

Para garantir a segurança e o conforto de todos, o empreendimento segue todas as normas sanitárias, como disponibilização de álcool em gel e uso obrigatório de máscaras. O SuperShopping Osasco funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.