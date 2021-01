Lojas do SuperShopping Osasco oferecem descontos de até 60% em “Liquida de Verão”

Entre as lojas que estão com promoções para todos os estilos estão Renner, Havaianas, Hering e Hope

Clientes e frequentadores do SuperShopping Osasco já podem conferir uma série de descontos na tradicional “Liquida de Verão”. Marcas como Pandora, Hope e L’Occitane Au Brésil oferecem descontos de até R$ 60% em seus produtos, mas a promoção termina no final de janeiro

publicidade

“A nossa liquidação é a oportunidade perfeita para quem quer renovar o guarda-roupa neste começo de ano ou, até mesmo, presentear alguém. São ofertas imperdíveis para que os nossos clientes realizem as compras da maneira que acharem melhor e mais confortável”, afirma Caroline Alves, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

A Liquida de Verão chega ao empreendimento com promoções para todos os estilos e bolsos. As roupas para combinar com a estação são encontradas na Hering, Renner, E-Forever e M.Officer. Já lojas como Arezzo, Anacapri e Havaianas contam com diferentes opções de calçados. A lista de lojas participantes segue com Lupo, Hope, GrandVision By Fototica, Inovathi, Artex e L’Occitane Au Brésil.

publicidade

O SuperShopping Osasco segue com todos os protocolos contra a covid-19, como o uso obrigatório de máscaras, marcação de distanciamento seguro, medição de temperatura ao entrar no empreendimento, tapetes sanitizantes e disponibilização de álcool em gel em diferentes pontos.

O funcionamento do shopping center segue de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 22h e Praça de Alimentação das 12h às 22h.