Lojas do SuperShopping Osasco oferecem descontos na “Semana do Brasil”

Lojistas têm feito uma série de promoções na Semana do Brasil, em celebração ao Dia da Independência (7 de setembro). No SuperShopping Osasco, os descontos para marcar a data chegam a 60%, segundo a assessoria do centro de compras.

“São opções para todas as idades, bolsos e gostos, por isso, convidamos às famílias para conferir as novidades e tudo que preparamos com muito carinho para essa data”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

A Semana do Brasil acontece entre os dias 3 e 7 e 10 e 12 de setembro, no horário de funcionamento do shopping center: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e no domingo e feriado da Independência do Brasil, das 14h às 20h.

O centro de comoras segue com todas as normas sanitárias, como medição de temperatura logo na entrada, uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel, marcação no piso para indicar o distanciamento seguro e intensificação na limpeza e desinfecção.

